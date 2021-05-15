الجهاد تطالب الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه جرائم الاحتلال بغزة

طالبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت 15/5/2021، الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية إزاء جريمة الاحتلال "الإسرائيلي" بقصف برج الجلاء الذي يضم شققاً سكنية.

وقالت حركة الجهاد في بيان صحفي:" في تواصل لجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة الاحتلال وجيشها الإرهابي، قامت طائرات العدو بقصف برج الجلاء الذي يضم شققاً سكنية لعشرات العائلات الفلسطينية".

كما يضم مكاتب مدنية وخدمية بالإضافة لمقر إذاعة صوت الأسرى ومكتب قناة الجزيرة الإخبارية ومكتب وكالة الأنباء العالمية "اسيوشتدبرس"، ومكاتب صحفية وشركات قطاع خاص .

وأكدت حركة الجهاد، أن هذه جريمة مركبة تستهدف الاعلام كما تستهدف الانسان ومقومات الحياة المدنية في قطاع غزة.

وشددت على أن استهداف وسائل الاعلام المحلية والعربية والعالمية لن يقتل الحقيقة.