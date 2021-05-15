قصف متواصل على أبراج سكنية ومنازل ومنشآت مدنية في قطاع غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:16 م
15 مايو 2021
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-استهداف منزل بصاروخ من قبل طائرات الاستطلاع نهاية شارع المنطار شرق حي الشجاعية شرق غزة

-استهداف منزل لاحد المواطنين آخر شارع الكرامة في منطقة عنان غرب مدينة غزة.

- شهيد في قصف "إسرائيلي" لسيارة مدنية وسط شارع الجلاء بغزة

-طائرات الاحتلال تقصف شقتين سكنيتين في برج مشتهي

- طائرات الاحتلال تستهدف برج مشتهى قرب دوار المالية غرب غزة

- قصف بصاروخ استطلاع وقنابل دخانية لأرض زراعية قرب نادي القرارة شمال شرق خانيونس

-استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة المناعمة بالقرب من جامعة القدس المفتوحة غرب مدينة غزة

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