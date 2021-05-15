قصف متواصل على أبراج سكنية ومنازل ومنشآت مدنية في قطاع غزة

-استهداف منزل بصاروخ من قبل طائرات الاستطلاع نهاية شارع المنطار شرق حي الشجاعية شرق غزة
-استهداف منزل لاحد المواطنين آخر شارع الكرامة في منطقة عنان غرب مدينة غزة.
- شهيد في قصف "إسرائيلي" لسيارة مدنية وسط شارع الجلاء بغزة
-طائرات الاحتلال تقصف شقتين سكنيتين في برج مشتهي
- طائرات الاحتلال تستهدف برج مشتهى قرب دوار المالية غرب غزة
- قصف بصاروخ استطلاع وقنابل دخانية لأرض زراعية قرب نادي القرارة شمال شرق خانيونس
-استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة المناعمة بالقرب من جامعة القدس المفتوحة غرب مدينة غزة