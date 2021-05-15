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تفاصيل الخبر
في الذكرى الـ73 للنكبة:
معاريف: جيش الاحتلال فشل الليلة في خطة "المترو" شمال غزة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:40 م
15 مايو 2021
معاريف: جيش الاحتلال فشل الليلة في خطة "المترو" شمال غزة
#القدس العاصمة
#القدس المحتلة
#نكبة فلسطين
#انتفاضة رمضان
#سيف القدس
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