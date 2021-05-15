في الذكرى الـ73 للنكبة:

معاريف: جيش الاحتلال فشل الليلة في خطة "المترو" شمال غزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:40 م
15 مايو 2021
قصف
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 معاريف: جيش الاحتلال فشل الليلة في خطة "المترو" شمال غزة

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