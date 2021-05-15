الطيران الحربي يقصف منزل القيادي في حماس خليل الحية في الشجاعية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 05:32 م
15 مايو 2021
خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس (5).jpg
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الطيران الحربي يقصف منزل القيادي في حماس خليل الحية في الشجاعية

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