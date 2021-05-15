بالفيديو والصور شاهد: الدمار الذي خلفته صواريخ المقاومة في "تل أبيب" و"سيدروت"

الساعة 05:02 م
15 مايو 2021
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