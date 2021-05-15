القائد النخالة وهنية يتباحثان العدوان على غزة وحالة الاشتباك في مختلف المناطق

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 03:01 م
15 مايو 2021
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تباحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في التطورات الجارية في فلسطين وحالة الاشتباك مع الاحتلال في مختلف المناطق.

وقد اشادا بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة من أجل القدس والاقصى في غزة مؤكدين ان حالة المواجهة الشاملة مع الاحتلال سوف تستمر.

واعتبرا ان ما يجري في الضفة وفي الأرض المحتلة عام 1948 يؤكد وحدة وحيوية الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وارضه ومقدساته، ووجها التحية للشهداء والجرحى في مختلف المدن والمناطق واكدا ان هذه الدماء لن تذهب هدرا على طريق القدس.

كما اشادا بحالة التضامن الواسعة على المستوى العربي والإسلامي والدولي والحراك الجماهيري الداعم لمعركة القدس ولحق شعبنا في مقاومة الاحتلال، معتبرين ارتقاء شهيد من لبنان تأكيد على وحدة الامة حول قضية القدس والاقصى.

 الجدير بالذكر أن قطاع غزة يشهد تصعيدا عسكريا عنيفًا من قبل الاحتلال "الإسرائيلي" منذ مساء الاثنين 10-5-2021، في حين أوفت المقاومة بتهديدها وتحذيرها لجيش الاحتلال بالكف عن الاعتداءات المستمرة والمتواصلة في المسجد الاقصى المبارك وتهجير اهلنا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

 

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