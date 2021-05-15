كورونا غزة : 3 حالات وفاة و54 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ، اليوم السبت ، تسجيل 3حالات وفاة و 54 إصابة جديدة بفايروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وبينت الوزارة خلال الايجاز اليومي ان اجمالي الوفيات وصل 983 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات التراكمي الى 105861 إصابة.

وأشارت الوزارة الي ان 883 حالة تعافي سجلت ليرفع العدد الإجمالي الى 99254 حالة وان جمالي الحالات النشطة وصل الى 5624 حالة

وأضافت ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى وصل الى 108 حالة

وفيما يخص التطعيمات اوضحت ان اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص و اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38752 شخص