إلغاء 40 رحلة طيران قادمة الي مطار بن غوريون بفعل قصف المقاومة

أعلنت وسائل اعلام إسرائيلية، اليوم السبت، ان أكثر من 40 رحلة طيران كان من المفترض ان تهبط في مطار بن غوريون خلال اليوم تم الغائها

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، بسبب صواريخ غزة تم إلغاء حوالي 40 رحلة طيران كان من المفترض أن تهبط خلال اليوم في مطار بن غوريون قادمة من وجهات عديدة منها نيويورك وباريس ولندن وشيكاغو

وتواصل المقاومة الفلسطينية ردها على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس على التوالي باطلاق رشقات صاروخية كبيرة تجاه المدن والبلدات المحتلة .

و أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها اليوم السبت، عن مواصلة القصف الصاروخي للمدن والمغتصبات المحتلة برشقات صاروخية مكثفة، في إطار معركة سيف القدس لليوم السادس على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

وقالت السرايا:" في تمام الساعة 04:45ص ركزت السرايا ضرباتها الصاروخية باتجاه مدينة سديروت بعشرات الصواريخ، وفي تمام الساعة 04:07 فجراً عاودت سرايا القدس دك مدينتي عسقلان وسديروت بعدد من الرشقات الصاروخية المكثفة، رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق المدنيين الآمنين".