بالفيديو سرايا القدس تنشر مقطعاً مرئياً لرشقات صاروخية اطلقتها تجاة المدن والبلدات المحتلة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، مقطعا مرئيا تطلق فيه رشقات صاروخية اتجاه المدن والبلدات المحتلة ضمن معركة سيف القدس

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها اليوم السبت، عن مواصلة القصف الصاروخي للمدن والمغتصبات المحتلة برشقات صاروخية مكثفة، في إطار معركة سيف القدس لليوم السادس على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

وقالت السرايا:" في تمام الساعة 04:45ص ركزت السرايا ضرباتها الصاروخية باتجاه مدينة سديروت بعشرات الصواريخ، وفي تمام الساعة 04:07 فجراً عاودت سرايا القدس دك مدينتي عسقلان وسديروت بعدد من الرشقات الصاروخية المكثفة، رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق المدنيين الآمنين".

ومنذ بداية معركة سيف القدس، اعترف العدو بمقتل 9 جنود ومغتصبين صهاينة وأصيب المئات، بعضهم في حال الخطر، جراء سقوط صواريخ سرايا القدس والمقاومة على المغتصبات والمدن المحتلة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى ورداً على العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ العاشر من شهر مايو الجاري.

وجاء حصاد سرايا القدس لليوم الـ6 لمعركة سيف القدس على النحو التالي:

سـ 02:45ص: سرايا القدس تركز ضرباتها الصاروخية الآن باتجاه مدينة سديروت بعشرات الصواريخ.

سـ 04:07 فجراً: سرايا القدس تعاود دك مدينتي عسقلان وسديروت بعدد من الرشقات الصاروخية المكثفة. .