نابلس... المئات يهتفون لـ "غزة" فجرا

خرج مئات الفلسطينيين، فجر السبت، بمسيرة جابت عددا من شوارع مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، تنديدا بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعما للمقاومة.

وقال شهود عيان، إن مسيرة شارك فيها المئات، خرجت عقب صلاة الفجر من مسجد النصر، وسط نابلس العتيقة، وجابت عددا من شوارع المدينة.

وردد المشاركون بالتكبير، وهتافات داعمة لغزة، بينها "حطو (ضعوا) السيف قبال السيف، ونحن رجال محمد ضيف (قائد كتائب القسام في غزة)".

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي "الشيخ جراح"، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.