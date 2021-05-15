بالصور "فلسطين اليوم" ترصد جثامين شهداء مجزرة مخيم الشاطئ غرب غزة

رصدت، صباح اليوم السبت، عدسة وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، أثار جريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مخيم الشاطئ قطاع غزة والتى أسفرت عن إرتقاء عدد كبير من الشهداء والاصابات جراء تدمير منزلا مكون من عدة طوابق على سكانه دون سابق انذار.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة استهدفت منزل مكتظ بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا واصابة نحو 15 شخصًا.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد أحد عشر مواطنا عبارة عن أشلاء وهم تسعة أطفال وسيدتين، وأصيب نحو 15 شخصًا جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، بثلاثة صواريخ، وبدون تحذير مسبق.

وأوضح أن القصف تسبب بدمار كبير في محيط المكان، المكتظ بالسكان والمنازل

وأشار المراسل، إلى أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وصلت المكان، وأخرجت جميع الشهداء ومعظم الإصابات من تحت أنقاض المنزل المستهدف المكون من ثلاثة طوابق.

















