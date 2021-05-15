هنية: مجزرة الشاطئ تعبر عن عجز الاحتلال وفشله أمام عظة المقاومة

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، أن مجزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ هي امتدادًا لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع.

وأكد هنية خلال تصريح صادر عنه اليوم وصل "فلسطين اليوم"، ان ارتكب الاحتلال المحزرة ناتج عن عجزه وفشله، وتعكس حجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء.

وحمل هنية الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، مؤكداً بأن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها الأبي، وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه عن الاستمرار في مجازره

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة استهدفت منزل مكتظ بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا واصابة نحو 15 شخصًا.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد أحد عشر مواطنا عبارة عن أشلاء وهم تسعة أطفال وسيدتين، وأصيب نحو 15 شخصًا جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، بثلاثة صواريخ، وبدون تحذير مسبق.

وأوضح أن القصف تسبب بدمار كبير في محيط المكان، المكتظ بالسكان والمنازل

وأشار المراسل، إلى أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وصلت المكان، وأخرجت جميع الشهداء ومعظم الإصابات من تحت أنقاض المنزل المستهدف المكون من ثلاثة طوابق.