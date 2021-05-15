إصابة 19مستوطن جراء قصف المقاومة مدينة بئر السبع

قالت وسائل اعلام إسرائيلية، صباح اليوم السبت، أن عدد من الإصابات وصلت الليلة الماضية الي مستشفي سوروكا في مدينة بئر السبع جراء إطلاق صواريخ المقاومة.

وذكرت إذاعة الجيش، ان 19 مصابًا خلال الليلة الماضية وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع جرّاء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، 16 منهم وصفت حالتهم بالطفيفة.

وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها اليوم السبت، عن مواصلة القصف الصاروخي للمدن والمغتصبات المحتلة برشقات صاروخية مكثفة، في إطار معركة سيف القدس لليوم السادس على التوالي، والتي خاضتها المقاومة رداً على اعتداءات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك والقدس المحتلة.

وقالت السرايا:" في تمام الساعة 04:45ص ركزت السرايا ضرباتها الصاروخية باتجاه مدينة سديروت بعشرات الصواريخ، وفي تمام الساعة 04:07 فجراً عاودت سرايا القدس دك مدينتي عسقلان وسديروت بعدد من الرشقات الصاروخية المكثفة، رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق المدنيين الآمنين