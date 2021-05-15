شهداء مجزرة مخيم الشاطئ يرفع عدد الشهداء بغزة الى 139

ارتفاع، صباح اليوم السبت، اليوم السادس للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عدد الشهداء الى 139 شهيدا.

وأعلن جهاز الدفاع المدني بغزة ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء قصف الاحتلال إلى 139 بينهم 39 طفلا و22 امرأة وأكثر من ألف إصابة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الاولى من فجر اليوم السبت، مجزرة جديدة استهدفت منزل مكتظ بالسكان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا واصابة نحو 15 شخصًا.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد أحد عشر مواطنا عبارة عن أشلاء وهم تسعة أطفال وسيدتين، وأصيب نحو 15 شخصًا جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، بثلاثة صواريخ، وبدون تحذير مسبق.

وأوضح أن القصف تسبب بدمار كبير في محيط المكان، المكتظ بالسكان والمنازل

وأشار المراسل، إلى أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وصلت المكان، وأخرجت جميع الشهداء ومعظم الإصابات من تحت أنقاض المنزل المستهدف المكون من ثلاثة طوابق.

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