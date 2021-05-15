أولًا بأول.. أخر التطورات والأحداث الميدانية في قطاع غزة والاراضي الفلسطينية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه لليوم السادس على التوالي ضد سكان قطاع غزة ما تسبب حتى الآن باستشهاد139 مواطنًا بينهم 39 أطفال و22 سيدة، وسط استمرار رد المقاومة على جرائم وارهاب الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة خاصة

ودخلت المعركة العسكرية بين المقاومة وقوات الاحتلال مرحلة جديدة حيث ربطت المقاومة وقف قصف المستوطنات "الاسرائيلية " بوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ووقف الاعتداءات على المصلين في المسجد الاقصي المبارك ووقف جريمة اخلاء منازل حي الشيخ جراح.

"فلسطين اليوم" تقدم لكم أحدث التطورات في القدس وقطاع غزة لحظة بلحظة

9:30 إذاعة الجيش: نقل 19 مصابًا خلال الليلة الماضية إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع جرّاء إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، 16 منهم وصفت حالتهم بالطفيفة

9:40 طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة

9:41 مدفعية الاحتلال تقصف أراضٍ زراعية شرق بلدة القرارة في خانيونس جنوب قطاع غزة

9:50 مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخانيونس.

10:04 مدفعية الاحتلال تقصف مرصداً للمقاومة في بلدة الفخاري بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

10:05 صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

10:10 طائرات الاحتلال الحربية تقصف هدفا في منطقة السودانية غرب مدينة غزة

10:15 طائرات الاحتلال تغير على هدف في منطقة "المقوسي" شمال غرب مدينة غزة.

10:16 صفارات الإنذار تدوي في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة

10:20 طائرات الاحتلال تستهدف منزلا في بلدة جباليا شمال قطاع غزة

10:25 مدفعية الاحتلال تقصف مكب النفايات بصوفا شرق خانيونس

10:27 طائرات الاحتلال تقـــصف في منطقة أبراج الفيروز بمخيم الشاطئ في مدينة غزة

10:30 طائرات الاحتلال الحربية تعاود قصف منزل قصفته قبل أيام ببلدة عبسان الكبيرة شرقي محافظة خان يونس دون إصابات

10:35 لجان المقاومة: مجزرة مخيم الشاطئ تكشف مدى تخبط وعجز الاحتلال وجريمة تلطخ بالعار وجوه المطبعين والمتخاذلين وجرائم العدو لن تمر دون عقاب

11:10 طائرات الاحتلال تستهدف محلا لبيع مواد البناء لعائلة الحسومي ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع