بالفيديو والصور 1757 إصابة.. مواجهات عنيفة في القدس وأحياءها والاحتلال ينشر قواته ويغلق مفترقات

اندلعت مواجهات عنيفة ليلة الجمعة والسبت، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس وأحياءها، وأغلقت القوات مفترقات وشوارع، وسط قمع الاحتلال للمواطنين باستخدام القوة العسكرية، فيما اقتحم مستوطنون حي الشيخ جراح واعتدوا على سكانها.

وعززت شرطة الاحتلال من قواتها في القدس، وأغلقت العديد من الطرقات أمام المواطنين؛ في وقت تشهد فيه المدن الفلسطينية شمال فلسطين المحتلة تظاهرات عنيفة.

وأفاد مراسلنا، بأن مواجهات تجري بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة العيساوية وحزما بالقدس، رغم قمع شرطة الاحتلال واستخدام الرصاص الحي ضدهم.

وفي حي الشيخ جراح، اقتحمت مجموعة من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال واعتدت على المواطنين، وسط مناشدات من السكان لصد الاقتحام الكبير.

وفي مخيم شعفاط قمعت الاحتلال الشبان بالرصاص المطاط، واستخدمت بالمياه العادمة ذات الرائحة الكريهة اتجاههم.

وأغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة العيزرية بالقدس، عقب اندلاع المواجهات، ما سبب بأزمة مرورية خانقة بالمكان.

واستهدف الشبان بالمفرقعـات النارية حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة، في محاولة منهم لتصدي لاقتحامات وهجمات الاحتلال المتصاعدة.

وفي جنين، أكدت وسائل إعلام محلية، إطلاق نار ضد جيش الاحتلال عند حاجز الجلمة ويطا جنوب الخليل.

فجر السبت، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اصابة 1757 مواطن من بينها 250 بالرصاص الحي و325 بالمطاطي خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، منذُ فجر أمس.

وفي غضون ذلك، دعت جماهير في الضفة المحتلة، للإضراب الشامل في محافظات الضفة كافة، غداً السبت، حداداً على أرواح الشهداء.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، بوصوا 11 شهيدًا منذُ صباح اليوم للمستشفيات جراء عدوان الاحتلال ضد المواطنين، مشيرةً إلى أن الشهداء: "اثنين في جنين واثنين بسلفيت وآخرين في نابلس، وشهيد عوريف، وآخر في اريحا والخليل".





