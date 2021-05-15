محدث بالفيديو والصور الاحتلال يرتكب مجزرة "بشعة" باستهداف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

استشهد عدد من المدنيين وأصيب العشرات بينهم أطفال وسيدات بجراح مختلفة، في الساعات الاولى من فجر اليوم السبت، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي إحدى منازل المواطنين بغارة جوية مكثفة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد عشرة مواطنين عبارة عن أشلاء وهم ثمانية أطفال وسيدتين، وأصيب نحو 15 شخصًا جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، بثلاثة صواريخ، وبدون تحذير مسبق.

وأوضح أن القصف تسبب بدمار كبير في محيط المكان، المكتظ بالسكان والمنازل.

وأشار المراسل، إلى أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وصلت المكان، وأخرجت جميع الشهداء ومعظم الإصابات من تحت أنقاض المنزل المستهدف المكون من ثلاثة طوابق.

وفي مستشفى الشفاء الطبي، تعاملت الطواقم الطبية مع جميع الجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء وقدمت لهم العلاج اللازم، لإنقاذ حياتهم.













