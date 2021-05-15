بالفيديو والصور الاحتلال يرتكب مجزرة "بشعة" باستهداف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة

استشهد عدد من المدنيين وأصيب العشرات بينهم أطفال وسيدات، اليوم السبت، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي إحدى منازل المواطنين بغارة جوية مكثفة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد سبعة مواطنين وهم خمسة أطفال وسيدتين، وأصيب نحو 25 شخصًا جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، دون تحذير.

وأوضح أن القصف تسبب بدمار كبير في محيط المكان، المكتظ بالسكان والمنازل.

وأشار المراسل، إلى أن سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني وصلت المكان، وأخرجت جميع الشهداء ومعظم الإصابات من تحت أنقاض المنزل المستهدف المكون من ثلاثة طوابق.

وفي مستشفى الشفاء الطبي، تعاملت الطواقم الطبية مع جميع الجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء وقدمت لهم العلاج اللازم، لإنقاذ حياتهم.







