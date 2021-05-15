بالفيديو مستوطنون يحرقون منزلاً فلسطينيًا في يافا وإصابة طفلين بحروق

أقدم مستوطنون "إسرائيليون"، اليوم السبت، على حرق منزلاً فلسطينيًا في حي العجمي بمدينة يافا المحتلة، ما اسفر عن إصابة طفلين بحروق.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بان مجموعة من المستوطنين اقتحموا منزل في يافا وحرقوه مادة ساكبه قابلة للاشتعال، ما اسفر عن إصابة طفلين بحروق في الوجه وأجزاء من أخرى من الجسم، مشيرًا إلى أن تم نقل المصابين للمستشفى.

وفي هذه اللحظات، تشهد العديد من المدن المحتلة، مواجهات عنيفة متواصلة منذ أيام تجري بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال ومستوطنيه، فيما تقمع "القوات الإسرائيلية" المواطنين بقوة السلاح.

واعتقلت قوات الاحتلال الليلة، مئات الشبان بمناطق (48) المحتلة، وزجتهم داخل السجون.