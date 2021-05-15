ماكرون يعزي نتنياهو في قتلى المستوطنين ويتجاهل عدوانها على قطاع غزة

عزا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، في قتلى المستوطنين، دون إدانة اعتداءات جيشه على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، واسفر عن استشهاد مئات المواطنين واصابة المئات، إلى جانب تدمير عشرات المنازل والابراج السكنية.

وقدم ماكرون التعازي لنتنياهو خلال اتصال هاتفي، في قتلى المستوطنين، وفق بيان صادر من قصر الإليزيه.

ودان بشدة اطلاق الصواريخ من غزة اتجاه البلدات المحتلة، في وقت ترتكب فيه جيش الاحتلال مجازر ضد المدنيين في القطاع، جراء قصف المنازل والابراج السكنية واستهداف المارة.

وجدد ماكرون، التزام فرنسا الراسخ بأمن الكيان المحتل وجدد ماكرون، و"حقها" في الدفاع عن النفس، التي من خلاله تقتل الفلسطينيين الأبرياء العزل.

لليوم الخامس على التوالي يواصل جيش الاحتلال عبر طائراته ومدفعيته وزوارقه الحربية قصف الأهداف المدنية والابراك السكنية في محافظات غزة الخمس، ما اسفر عن ارتقاء عشرت الشهداء ومئات الجرحى.

وأفادت وزارة الصحة، في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة، عند الساعة العاشرة مساءً، بارتقاء 126 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 950 اصابة بجراح مختلفة.