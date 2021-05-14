"مطارات عسكرية اسرائيلية" تنطلق عبرها رائحة البارود والدم في غزة.. أين تقع؟

تواصل طائرات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف أنواعها لليوم الخامس على التوالي شن غارات عنيفة وهمجية ومكثفة على منازل المواطنين الأمنين في قطاع غزة الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد كبير من المواطنين.

وأحدثت صواريخ الطائرات الحربية الإسرائيلي دمارًا هائلا في ممتلكات المواطنين والبنى التحتية في قطاع غزة، حيث استهدفت طائرات الاحتلال أكثر من 500 هدفًا مدنيًا في القطاع وذلك بمشاركة نحو 160 طائرة حربية عسكرية.

ووفقًا لمتابعة محرر "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية انطلقت من 6 قواعد عسكرية اسرائيلية قريبة من "غلاف" قطاع غزة أهمها قاعدة نيفاتيم جنوب شرق بئر السبع أقصى جنوب فلسطين المحتلة.

ووفقًا للمعلومات فإن 6 قواعد عسكرية إسرائيلية بنيت على الاراضي الفلسطينية القريبة من قطاع غزة على شكل مطارات عسكرية تحوي أسراب عديدة من الطائرات الحربية.

هناك عدد من المطارات العسكرية التي تستقر بها اسراب من الطيران التابعة لسلاح الجو الحربي للاحتلال وتتمثل فيما يلي:

قاعدة كناف (جناح): وهي قاعدة طيران تضم أسراب طائرات فقط، ويقف على رأسها ضابط برتبة عقيد، وهو عضو فريق جوي (من أطقم الطيران) وقواعد الطيران من هذا النوع هي:

رمات دافيد (كناف1): تقع في المنطقة الشمالية بجوار كيبوتس رمات دافيد (هضبة داوود)، في منطقة “عيميك” بالقرب من مدينة “ميجدال هعيميك”.

سدي دوف (كناف 15): تقع شمال مدينة "تل أبيب" بجوار محطة كهرباء سدي دوف.

حتسور(كناف 4): وتقع شرق مدينة أسدود.

قاعدة رامون (كناف25): وتقع في المنطقة الجنوبية جنوب غرب بئر السبع بصحراء النقب.

قاعدة سدوت ميخا التي تعرف باسم (كناف2)، ولكن رغم التشابه في الاسم، إلا أنه لا يوجد بداخلها مطار عسكري أو مدرج طيران؛ بل تضم بداخلها 3 أسراب صواريخ باليستية من طراز يريحو القادرة على حمل رؤوس حربية نووية وصواريخ حيتس الدفاعية. تقع القاعدة غرب مدينة بيت شيمش (بين أسدود والقدس المحتلة).

قاعدة بحا: وهي قاعدة طيران تضم بجانب أسراب الطائرات وحدات أخرى كالوحدات الجوية الخاصة، ويقف على رأسها ضابط برتبة عقيد أو عميد، وهو عضو فريق جوي. وقواعد الطيران من هذا النوع هي كالتالي:

قاعدة بلماخيم (باحا 30): وتقع شمال مدينة أسدود مباشرة.

قاعدة تل نوف (باحا 8): وتقع شرق قاعدة بلماخيم قرب قرية عكير الفلسطينية.

قاعدة حتسيريم (باحا 6): وتقع في المنطقة الجنوبية جنوب مدينة أوفاكيم.

قاعدة نيفاتيم (باحا 28): وتقع في المنطقة الجنوبية جنوب مدينة عراد(جنوب شرق بئر السبع).

قاعدة عوفدا(باح 10): وتقع في المنطقة الجنوبية بجوار مدينة إيلات (شمال مدينة إيلات ب5 كيلو متر تقريبا).

نود التنويه هنا إلى أنه وحتى شهر يونيو (2012م) كان يعمل في سلاح الجو أيضاً قاعدة حيفا (باحا 21)؛ إلا أنه تقرر تحويل المطار العسكري إلى مطار مدني، ونقل إدارته من سلاح الجو إلى سلطة المطارات. لكنه مازال يعمل داخل القاعدة: شعبة حيفا التابعة للكلية التكنولوجية في سلاح الجو وغيرها. وتقع القاعدة في خليج حيفا بجوار وادي كيشون.