إصابات واعتقالات في مواجهات مع قوات الاحتلال بالداخل المحتل

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بعنف على المواطنين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرف بمناطق (48)، ما اسفر عن إصابة العشرات بجراح، إلى جانب اعتقال شبان.

أصيب العشرات من المواطنين العرب في المواجهات المندلعة مع قوات الشرطة الإسرائيلية في عدة أماكن بالبلاد.

وتدور مواجهات عنيفة بين عشرات المواطنين العرب وشرطة الاحتلال في مدينة عكا المحتلة، في كفركنا في الجليل المحتل.

واعتقلت قوات الاحتلال 8 شبان من قرية أم الفحم وجسر الزرقا، بزعم المشاركة في المواجهات، واعتقلت شابين من رهط بزعم إطلاقهما النار على شرطة الاحتلال والمستوطنين.

كما واعتقلت نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الشيخ كمال الخطيب.

وصادق وزير الحرب بني غانتس اليوم على تزويد شرطة الاحتلال بمعدات وأسلحة رشاشة من طراز أم 16 من أجل إعادة النظام داخل المدن "الإسرائيلية" المحتلة، وفق القناة 13 العبرية.

يشار إلى أن المدن الفلسطينية في شمال فلسطين المحتلة، تشهد مواجهات عنيفة منذ أيام بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، فيما تستخدم القوات "الإسرائيلية" القوة النارية ضد المواطنين.