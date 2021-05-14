ارتفاع شهداء واصابات العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة

ارتفع عدد الشهداء والاصابات، مساء اليوم الجمعة، إثر العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي.

وأفادت وزارة الصحة، في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة، عند الساعة العاشرة مساءً، بارتقاء 126 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 950 اصابة بجراح مختلفة.

وتواصل الزوارق والمدفعية الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، قصفهما العشوائي اتجاه المناطق الشرقية والغربية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن مدفعية الاحتلال تقصف بالقذائف اتجاه المناطق الشرقية من المحافظة الشمالية تحديدًا شرقي بلدة بيت حانون والجنوبية شرقي رفح وخانيونس، بشكل جنوني وعشوائي، ما سبب بإضرار جسيمة في منازل المواطنين، ووقوع اصابات.

وبالتزامن مع القصف المدفعي، أشار إلى أن الزوارق الحربية في عرض البحر تستهدف بالقذائف شاطئ بحر السودانية شمال غرب غزة، وسط تحليق مكثف من الطائرات الحربية في عموم سماء قطاع غزة، على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة.

لليوم الخامس على التوالي يواصل جيش الاحتلال عبر طائراته ومدفعيته وزوارقه الحربية قصف الأهداف المدنية والابراك السكنية في محافظات غزة الخمس، ما اسفر عن ارتقاء عشرت الشهداء ومئات الجرحى.