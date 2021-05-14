ابو حمزة: معركة سيف القدس أكدت بطلان قرارات شطب الحق التاريخي الفلسطيني في المدينة المقدسة

أكد الناطق العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، اليوم الجمعة، أن معركة سيف القدس الممتدة على جغرافيا فلسطين التاريخية لتؤكد باطل القرارات الحمقاء الامريكية والإسرائيلية بحق القدس، وذلك عشية توافق اليوم الذكرى الثالثة لقرار ترامب بنقل سفارة أمريكا إلى القدس المحتلة لفرض واقع جديد على الأرض يشطب عبره حقنا التاريخي في هذه الأرض.

وشدّد أبو حمزة، في تغريدات له عبر منصة تلغرام، على أن فلسطين وحدةٌ واحدة وعاصمتها القدس، عاصمةً أبدية لا يمكن لأي قوة تغييرها.

وتوجه الناطق العسكري، بالتحية للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وللمرابطين في المسجد الأقصى المبارك الذين يستندون في رباطهم ومواجهاتهم مع العدو على معركة سيف القدس البطولية، وبذلك هم بالفعل يسقطوا صفقة القرن واعتبار القدس عاصمة الكيان.

وأوضح أن قرار نقل السفارة لن يبدل ولن يغير في مكانة القدس كعاصمة دينية وسياسية وحضارية أمام صمود شعبنا ومقاومته.

كما وتوجه التحية إلى أهلنا وشبابنا في الضفة المحتلة الذين أشعلوا اليوم نقاط التماس تحت أقدام العدو، وارتقى منهم ثلة من الأبطال، كما ندعوهم لمزيد من الاشتباك والالتحام مع العدو

كما وأكد أن المقاومة مع أهالي الضفة، وأبرق بالتحية إلى أهلنا في الأراضي المحتلة عام ٤٨ الذين استجابوا لنداء القدس وخرجوا ليواجهوا العنصرية الصهيونية وغلاة المستوطنين بصدورهم العارية المستندة إلى حقهم التاريخي بأرضهم ورفض الاحتلال.

وقال أبو حمزة: "نؤكد على استمرارنا في حماية أبناء شعبنا والدفاع عنهم حتى يتوقف العدوان في المسجد الأقصى والقدس وغزة والضفة وأراضينا المحتلة عام ٤٨ وأي بقعة من فلسطين التاريخية".