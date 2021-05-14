الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمد طحان

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد الشاب اللبناني محمد طحان، الذي استشهد برصاص عصابات جيش العدو الصهيوني خلال التظاهرة الشعبية على الحدود مع فلسطين المحتلة، وهو يؤدي واجب نصرة القدس ومسجدها الأقصى المبارك.

إننا إذ نتوجه إلى أهل الشهيد ومحبيه وأصدقائه بأصدق التعازي وأحر التهاني على استشهاده، فإننا نؤكد على وحدة الإخوة والدم بين الشعبين الفلسطيني واللبناني، وأن دماء الشهداء لن تذهب هدراً.

ونتوجه بتحية إجلال وإكبار إلى كل إخواننا العرب عموماً واللبنانيين خصوصاً الذين لم يتأخروا يوماً عن نصرة الشعب الفلسطيني ومقدساته وقضيته.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

2 شوال 1442

14 أيار / مايو 2021