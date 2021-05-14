مشعل: حراك مصري قطري امريكي لوقف التصعيد على غزة

أكد رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل، اليوم الجمعة، ان هناك حراك مصري وقطري وأمريكي لوقف التصعيد "الإسرائيلي" على قطاع غزة، المستمر منذ عصر الاثنين.

وأوضح مشعل، في تصريح صحفي، أن المقاومة في غزة أنذرت الكيان المحتل عدة أيام لوقف عدوانها على القدس.

وبيّن أن المقاومة نجحت في تطوير قدراتها العسكرية رغم حصار غزة المستمر منذ عام 2007.

وشدّد مشعل، على أن الصراع مع الاحتلال "الإسرائيلي" هو صراع وطني لتحرير الأرض، مشيرًا إلى أن الاحتلال لعب بالنار وفجر الأزمة الحالية باقتحامه المسجد الأقصى.

وقال مشعل" "لا يستطيع أحد أن يحرم الشعب الفلسطيني من حقه بالمقاومة ومن حق غزة أن تنتصر للقدس والأقصى".

في حين، أكد مصدر من "حماس" لقناة الميادين، أنه "لا تقدم في المفاوضات لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي".