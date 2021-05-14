شهداء واصابات بقصف "إسرائيلي" جنوب ووسط وشمال غزة

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، في غارتين "إسرائيليتين" اتجاه مجموعة من المواطنين جنوب وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول ثلاثة شهداء بينهم طفلة (7 اعوام) إثر قصف من طائرة بدون طيار لمجموعة من المواطنين بصاروخ واحد على الاقل في منطقة جباليا البلد شمال القطاع، إلى مستشفى الاندونيسي.

ووسط مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية على شارع الثلاثيني بالقرب من مفترق الطيران، ما أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهدء ووقوع 9 إصابات.

وأفاد مراسلنا، بأن سيارات الإسعاف وصلت المكان، وتقوم بإجلاء الجرحى إلى المستشفى.

وفي خانيونس، وصل شهيد مجهول الهوية وإصابة متوسطة إلى مشفى ناصر إثر قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الجديدة شرق المحافظة.

وأفادت وزارة الصحة، في تحديث لإجمالي ضحايا العدوان الاسرائيلي على غزة، عند الساعة العاشرة مساءً، بارتقاء 126 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 950 اصابة بجراح مختلفة.