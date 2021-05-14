استشهاد عدد من المواطنين بقصف "إسرائيلي" جنوب وشمال غزة

استشهد عدد من المواطنين، مساء اليوم الجمعة، في غارتين "إسرائيليتين" اتجاه مجموعة من المواطنين جنوب وشمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيدين اثنين في قصف من طائرة بدون طيار لمجموعة من المواطنين بصاروخ في منطقة جباليا البلد شمال القطاع.

ووسط مدينة غزة، استهدفت طائرات الاحتلال شقة سكنية على شارع الثلاثيني بالقرب من مفترق الطيران، ما أسفر عن ارتقاء شهيد و10 إصابات.

وأفاد مراسلنا، بأن سيارات الإسعاف وصلت المكان، وتقوم بإجلاء الجرحى إلى المستشفى.

وفي خانيونس، وصل شهيد مجهول الهوية وإصابة متوسطة إلى مشفى ناصر إثر قصف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في بلدة عبسان الجديدة شرق المحافظة.

ونشرت وزارة الصحة بغزة، أحدث إحصائية لها عن شهداء وجرحى العدوان على غزة، عند الساعة 3:30، وأفادت بإرتقاء 122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 900 إصابة بجراح مختلفة.