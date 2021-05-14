الاورومتوسطي يدين القصف "الإسرائيلي" العنيف على غزة ويطالب بتحقيق بجرائم الاحتلال

دان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بشدة عملية التدمير الممنهجة التي نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية لمناطق سكنية شمالي قطاع غزة.

ودعا المرصد الحقوقي، إلى تدخل دولي فوري لإلزام الاحتلال بوقف هجومه على غزة، الذي يتعارض مع قواعد القانون الدولي الإنساني.

ووثق الفريق الميداني للمرصد غارات طيران الاحتلال في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة نحو 450 غارة على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أغلبها ركزت على المحافظة الشمالية ذات كثافة سكانية عالية، أدى إلى استشهاد وجرح العشرات إلى جانب تدمير عشرات المنازل والشوارع والمؤسسات المدنية.

وسجل الفريق، إطلاق مئات القذائف الثقيلة تجاه المناطق السكنية شمالي القطاع، أدّى إلى تعاظم حجم الدمار في المناطق المستهدفة ونزوح عشرات الأسر من بيوتها إلى مناطق أكثر أمنًا في مدينة غزة.

وطالب الاورومتوسطي، وكالة الغوث "الاونروا" بالاضطلاع بدورها الإنساني على نحو فوري وتقديم الخدمات الضرورية للنازحين، لافتًا إلى أنه علٍم أن الوكالة امتنعت عن تقديم المساعدات الإنسانية للعائلات التي نزحت في مدرستين تابعتين لـ"الاونروا" بمخيم جباليا.

وأوضح أن الاحتلال يستخدم الكثافة النيرانية العالية بهدف الترهيب والانتقام والعقاب الجماعي للمدنيين وليس لضرورات عسكرية، مشدّدًا على أن جيش الاحتلال ينتهك بقصفه العنيف مبدأ التناسب والتمييز.

كما ودعا الأورومتوسطي، جميع الأطراف الفاعلة إلى التحرك على نحو حاسم لوقف الهجوم الإسرائيلي العنيف وغير المتناسب على قطاع غزة، وبذل الجهود كافة من أجل وضع حد للعمليات العسكرية التي تحصد في كل ساعة مزيدًا من أرواح المدنيين.

وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بمراقبة الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في قطاع غزة، وضمّها إلى التحقيقات التي قررت أخيرًا إجراءها في الانتهاكات السابقة، والعمل على محاسبة القادة والجنود الإسرائيليين وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.