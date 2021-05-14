تصريح صحفي بعد قليل للناطق العسكري لسرايا القدس ابو حمزة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:01 م
14 مايو 2021
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تصريح صحفي بعد قليل للناطق العسكري لسرايا القدس ابو حمزة

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