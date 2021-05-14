عدنان: دماء الشهداء رسالة محبة وفداء للقدس والأقصى

أكد القيادي في حركة "الجهاد" الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم الجمعة، أن الدماء التي تسيل في الضفة المحتلة وقطاع غزة، ما هي "إلا رسالة محبة وفداء للقدس والمسجد الأقصى".

وشدّد عدنان، في مقابلة مع قناة "القدس اليوم"، نحن على "ثقة بوعد الله لعباده المؤمنين والضفة تتحرك مع غزة ضد الاحتلال".

وقال القيادي: إن "هذا الاحتضان الرائع من الحاضنة الشعبية العظيمة لأهلنا في غزة للمقاومة والمسيرات التي خرجت على حدود فلسطين ما هو الا رسالة وحدة بمواجهة هذا الاحتلال".

وأضاف نحن على "موعد مع انتفاضة عارمة بوجه الاحتلال الصهيوني والنصر قادم بإذن الله"، مؤكدًا "لا نريد لأي فلسطيني أن يغيبنا عن جماهير وأوضاع شعبنا ولا نخشى الاحتلال".

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني "لا نخرج ضد أحد غير الاحتلال الصهيوني ولا نرفع إلا شعارات الوحدة". وتابع: "المجاهد لا ينظر إلى الراية الحزبية ونحن نقدر ونفتخر بمقاومتنا".