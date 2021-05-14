قوات الاحتلال تنسحب من المسجد الأقصى

رفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، يدها عن المسجد الأقصى المبارك وغادر محيطه وأبوابه ومنع المستوطنين من اقتحام الأقصى، كما يقول خطيب المسجد الأٌقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري.

وأكد صبري، في تصريح صحفي، أن انسحاب الاحتلال من الأقصى "سيجلب الهدوء للمنطقة".

وجدد صبري في خطبه اليوم بالمسجد الأقصى، تأكيده أن "الأقصى هو للمسلمين وحدهم بقرار رباني ويتوجب على الاحتلال أن يفهم ذلك لأنه حقنا الديني".

وأشار الى أن المسجد الأقصى انتهكت حرمته في رمضان عدة مرات من خلال اقتحامات عير مسبوقة منذ عام 1967.

ودعا خطيب الجمعة المسلمين لشد الرحال الى الأقصى في جميع الأوقات وكل الصلوات.

وفي غضون ذلك، قال صبري إن "غزة أعزها الله بثباتها المبين، مطالباً بكسر الحصار عن القدس وغزة والوقوف في وجه المؤامرات العدوانية".

ونبه خطيب الأقصى الى أن المسلمين عندما حوصروا من الكفار لم ينسقوا أمنيا مع من حاصرهم وخرجوا بعزة وثبات بعد أن صبروا.

ودعا العالم العربي والإسلامي التحرك لفك الحصار عن القدس وغزة، محذراً من عقاب من الله لكل من يتقاعس عن ذلك.

وأضاف "واجب علينا العمل على كسر الحصار عن القدس وغزة، وأن الله سيعاقب كل من يخذل ويتقاعس عن نصرتهم، ولن يتخلى الله عنكم أيها المرابطون المتجذرون".

وتابع: "ديننا دين العزة ويدعو الى نصرة المظلوم والدفاع عن الضعيف وعدم خذلانه والتخلي عنهم وينبغي على المسلمين جميعهم أن ينصروا الله حتى ينصرهم".