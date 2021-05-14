دعما للأقصى.. عشرات اليمنيين يتظاهرون في تعز

تظاهر عشرات اليمنيين بمحافظة تعز، الجمعة، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

واحتشد عشرات المتظاهرين عقب أداء صلاة الجمعة، وسط مدينة تعز، جنوب غربي اليمن

ورفع المحتجون صورا للمسجد الأقصى، مرددين هتافات أبرزها "يا أقصانا لا تهم، با نفديك بالروح والدم"، و"من تعز التحية، إلى غزة الأبية"، و"لبيك يا أقصى لبيك".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة إلى 122 شهيدا، بينهم 31 طفلا و20 سيدة، إضافة إلى 900 مصاب.

ومنذ الاثنين، استشهد 9 فلسطينيين بالضفة الغربية، كما أصيب المئات بجراح، في مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي.

وتفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة، جراء اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/ نيسان الماضي في القدس، وخاصة منطقة باب العامود والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.