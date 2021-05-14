"حمم الهاون".. سرايا القدس تدك مواقع وحشودات العدو في "غلاف غزة" بالقذائف

أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن تنفيذها لعملية "حمم الهاون" والتي تمكنت خلالها من دك مواقع وحشودات العدو في غلاف غزة بعدد كبير من قذائف الهاون.

وقالت السرايا:" نعلن عن تنفيذنا لعملية حمم الهاون التي دكت من خلالها الوحدة المدفعية مواقع وحشودات العدو العسكرية المتواجدة داخل تلك المواقع وعلى طول حدود قطاع غزة.".

واعترف العدو بتضرر مركبة وإصابتها بشكل مباشر في عملية "حمم الهاون" التي دكت خلالها سرايا القدس مواقع وحشودات العدو على طول حدود قطاع غزة.

وكانت سرايا القدس قد دكت مواقع وحشودات العدو في (نحال العوز وإيرز وزكيم ونير عام وكيسوفيم وكرم أبو سالم) بعدد كبير من قذائف الهاون من العيار الثقيل.