استشهاد شاب لبناني برصاص الاحتلال عند السلك الشائك شمال فلسطين المحتلة

استشهد اليوم الجمعة، شاب لبناني متأثرًا بجراحه بعد إصابته اصابته برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" قرب السلك الشائك بين لبنان وفلسطين المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، باستشهاد الشاب محمد طحان من قرية عدلون في صيدا متأثرًا بجراحه إثر اطلاق الاحتلال النار اتجاه مواطنين، خرجوا تضامنًا مع أهالي غزة ونصر للقدس.

وأطلقت قوات الاحتلال، ظهر اليوم، الرصاص الحي اتجاه المتظاهرين عن السلك الشائك شمال فلسطين المحتلة مع لبنان، تضامنًا مع أهالي قطاع غزة ونصرة للقدس، وتنديدًا بعدوان الاحتلال المتواصل لليوم الرابع على التوالي.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، عبر موقعها الالكتروني، إ "الجيش الإسرائيلي أطلق النيران صوب المتظاهرين، فيما طلب من المستوطنين البقاء في منازلهم".

وزعمت الصحيفة، أن "المتظاهرين اخترقوا السياج وأضرموا النار في المنطقة، ثم عادوا إلى الأراضي اللبنانية".