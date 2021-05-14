اتحاد المقاولين يطالب بتشكيل لجنة لحصر أضرار عدوان الاحتلال على غزة

طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة، اليوم الجمعة، بتشكيل لجنة تنسيق من ذوي الاختصاص لحصر أضرار العدوان "الإسرائيلي" على القطاع المتصاعد والمستمر لليوم الرابع على التوالي.

وأكد نقيب المقاولين أسامة كحيل، في تصريح صحفي، ضرورة "وضع خطة عمل لترتيب الأولويات لإعادة الاعمار من خلال اللجنة المتخصصة والمشتركة".

وهرعت شركات المقاولات منذ بداية العدوان على غزة، عصر الاثنين، لإزالة ركام البنايات والبيوت والمؤسسات المستهدفة، من خلال تسخير عتادها وآلياتها وجرافاتها تلبية لنداء اتحاد المقاولين .

يذكر أن الاتحاد في وقت سابق، قرر تعليق مقاطعة المشاركة في العطاءات الذي كان قد اتخذه قبل حوالي ثلاث شهور من ضمن خطواته النقابية لتحصيل حقوقهم من الارجاعات الضريبية وذلك تلبية لنداء الواجب في هذه المرحلة التي يتعرض فيها الوطن لحرب شرسة من قبل الاحتلال

كما أعلن اتحاد المقاولين خلال الأيام الماضية حالة الاستنفار القصوي في صفوف شركاته والاستعداد والجهوزية بكافة طواقمها ومعداتها ووضعها تحت تصرف الوزارات المختصة و البلديات و الدفاع المدني.