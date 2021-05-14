مصر تعلن استقبال جرحى قطاع غزة إثر العدوان "الإسرائيلي" المستمر لليوم الرابع

أعلنت السطات المصرية، اليوم الجمعة، فتح معبر رفح البري جنوب قطاع غزة غداً السبت لاستقبال المصابين من قطاع غزة، إثر العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على القطاع لليوم الرابع على التوالي.

وأكد مراسل قناة الغد، أن مصر قررت فتح معبر رفح لاستقبال جرحى غزة، وتقديم لهم العلاج في مستشفيات العريش شمال صحراء سيناء.

من جهته، أمرت القيادة المصرية الأطباء المصريين بمصر بالتوجه إلى مستشفيات العريش العام -بئر العبد- الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء استعدادًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

وارتفع حصيلة أعداد شهداء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزة، اليوم، إلى 122 شهيد بينهم 31 طفلاً 20 سيدة.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، في تصريح مقتضب، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى نحو 900 جريحاً بجراح مختلفة.







