"الجهاد الإسلامي": انتفاضة الضفة والشتات رسالة للاحتلال بأن "الفلسطينيين سيف القدس ودرعها"

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الجمعة، أن انتفاضة الجماهير في الضفة الصامدة وفلسطينيي الشتات تعني الكثير في هذه المواجهة التي تحمل عنوان القدس، رسالة قوية للاحتلال بأن "الفلسطينيين جميعاً هم سيف القدس ودرعها، وهذه الجماهير الباسلة هي شريكة في الانتصار القريب بعون الله".

وشددّت حركة "الجهاد، في تصريح صحفي، أمه مهما بلغ حجم القمع والإرهاب الصهيوني لأهلنا في الداخل المحتل وفي الضفة الباسلة ، ومهما ارتكب من جرائم في غزة، فلن "تتزحزح عزائم الفلسطينيين ولا يتراجع إصرارهم على مواصلة نهج المواجهة والمقاومة حتى تحرير كل شبر من هذه الأرض المقدسة من دنس الصهاينة المعتدين".

ونعت "الجهاد الإسلامي" شهداء الشعب الفلسطيني الأكرمين الذين ارتقوا في مواجهات الضفة الغربية والداخل المحتل كما ننعى شهداء غزة الابرار ونؤكد أن هذه الدماء التي لن تضيع ، ستبقى مشعل النور على طريق تحرير فلسطين.