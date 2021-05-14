الهلال الأحمر يصدر مناشدات لاستقبال المصابين في المواجهات مع الاحتلال بالضفة

أصدرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الجمعة، مناشدة هامة بشأن استقبال المصابين في المواجهات الدائرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة من الضفة المحتلة.

ناشد الهلال الاحمر، مراكز الإسعاف والطوارئ جنوب محافظة نابلس، بفتح أبوابها لاستقبال المصابين برصاص قوات الاحتلال.

وأوضحت أنّ مناشدتها تأتي في ظل عدم قدرة مركبات الإسعاف من الوصول للمصابين نتيجة الإغلاق المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على مدينة نابلس ومنعها طواقم الإسعاف من الوصول لأماكن المواجهات ونقل المصابين.

قبل قليل، أعلنت وزارة الصحة برام الله، استشهاد ستة مواطنين فلسطينيين وأصيب 91 شخصًا بينهم حالات جرجة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" إثر اندلاع مواجهات في مناطق عديدة من الضفة المحتلة، تزامنًا مع مواجهات عنيفة.

وأفادت الصحة، بانه عند الساعة الخامسة، وصل ستة شهداء منذُ صباح اليوم للمستشفيات جراء عدوان الاحتلال ضد المواطنين، مشيرةً إلى أن الشهداء: "اثنين في جنين واثنين بسلفيت وشهيد عوريف، وآخر في اريحا".

وذكرت أن الطواقم الطبية تعاملت مع 91 إصابة في مناطق عدة من الضفة، منها ثسعة حالات وصفت بالخطيرة.

مستشفى سلفيت الحكومي، استشهاد مواطنين وصلا بحالة بالغة الخطورة برصاص الاحتلال الحي في الصدر والبطن، من قريتي مردا وسكاكا، في سلفيت.

وقالت مصادر طبية في مستشفى سلفيت الحكومي، إن "شابين استشهدا عقب إصابتهما بالرصاص الحي في البطن والصدر خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي اسكاكا ومردة".

مدير مستشفى سلفيت محمد الرمحي أفاد في تصريح صحفي، بإن "الشهيدان هما عوض أحمد حرب ( 23 عاما) من قرية اسكاكا، والشاب شریف خالد سليمان ( 38 عاما) من قرية مردة".