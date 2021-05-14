9 شهداء برصاص قوات الاحتلال في الضفة المحتلة

استشهد تسعة مواطنين فلسطينيين وأصيب 91 شخصًا بينهم حالات جرجة، اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" إثر اندلاع مواجهات في مناطق عديدة من الضفة المحتلة، تزامنًا مع مواجهات عنيفة.

وأفادت وزارة الصحة برام الله، بانه عند الساعة الخامسة، وصل تسعة شهداء منذُ صباح اليوم للمستشفيات جراء عدوان الاحتلال ضد المواطنين، مشيرةً إلى أن الشهداء: "اثنين في جنين واثنين بسلفيت وآخرين في نابلس، وشهيد عوريف، وآخر في اريحا والخليل".

وذكرت أن الطواقم الطبية تعاملت مع 91 إصابة في مناطق عدة من الضفة، منها ثسعة حالات وصفت بالخطيرة.

مستشفى سلفيت الحكومي، استشهاد مواطنين وصلا بحالة بالغة الخطورة برصاص الاحتلال الحي في الصدر والبطن، من قريتي مردا وسكاكا، في سلفيت.

وقالت مصادر طبية في مستشفى سلفيت الحكومي، إن "شابين استشهدا عقب إصابتهما بالرصاص الحي في البطن والصدر خلال المواجهات التي اندلعت في بلدتي اسكاكا ومردة".

مدير مستشفى سلفيت محمد الرمحي أفاد في تصريح صحفي، بإن "الشهيدان هما عوض أحمد حرب ( 23 عاما) من قرية اسكاكا، والشاب شریف خالد سليمان ( 38 عاما) من قرية مردة".

وظهر اليوم، خرجت مسيرة غاضبة في البلدتين، نصرة للقدس وغزة، ورفضًا لعمليات التطهير العرقي في حي الشيخ جراح ب القدس المحتلة.

أسماء الشهداء المتوفرة الستة من الضفة :

1- محمد روحي حماد من قرية سلواد (رام الله)

2- شريف خالد سلمان من قرية مردة (سلفيت)

3- عوض حرب من قرية إسكاكا (سلفيت)

4- يوسف نواصرة من قرية فحمة (جنين)

5- نضال صايل صفدي من قرية عوريف (نابلس)

6- إسماعيل الطوباسي 25عام من بلدة الريحية جنوب الخليل

وتعاملت الطواقم الطبية في مختلف مراكز العلاج مع الإصابات في كل من:

رام الله: ١٥ إصابة (٢ خطيرة)

أريحا: ٣ إصابات.

نابلس: ٢٧ (٥ خطيرة)

بيت لحم: ٥ إصابات

الخليل: ٨ إصابات

جنين: ٨ إصابات

سلفيت: ٨ إصابات

طولكرم: ١٢ إصابات ( ١ خطيرة )

قلقيلية: ٥ إصابات بينها اصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي.