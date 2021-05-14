قوات الاحتلال تعتقل عشرات الفلسطينيين في اللد المحتلة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عشرات الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعرف بإراضي (48)، وسط اعتداءات المستوطنين على المواطنين بحماية قوات الاحتلال.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن شرطة الاحتلال اعتقلت ليلة الجمعة حوالي 43 مواطنا في مدينة اللد التي فرض فيها حظر تجوال، وأعلنت فيها حالة الطوارئ.

وقمعت القوات "الإسرائيلية" الفلسطينيين المتضامنين في اللد والرملة وعكا مع القدس المحتلة وقطاع غزة، واستخدمت القوة النارية ضدهم.

والاربعاء، هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، م باستخدام "الاعتقال الإداري" لإعادة الهدوء إلى البلدات المختلطة التي يسكنها عرب ومستوطنون "إسرائيليون"، إلى جانب التهديد بدفع قوات من الجيش إلى المدن العربية.