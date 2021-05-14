جراء العدوان "الإسرائيلي".. انقطاع خدمات المياه والصرف الصحي على آلاف المنازل في شمال غزة

تسبب العدوان الإسرائيلي العنيف، أمس الخميس، بانقطاع خدمات المياه والصرف الصحي على آلاف المنازل في محافظة شمال غزة.

وأفادت بلدية جباليا شمال غزة، بانقطاع خدمات المياه والصرف الصحي، عن نحو 10 آلاف منزل، جراء العدوان، مشيرةً إلى أن الاستهدافات تسبب بانفجار الخطوط الأساسية للمياه، ما اضطرها لقطع المياه في مختلف مناطق النفوذ.

وذكرت البلدية في بيان لها، أن "العدوان استهدف الخط الناقل الرئيسي لمياه الصرف الصحي، في مناطق الشمال"، مؤكدةً أن طيران الاحتلال استهدف الشوارع والمفترقات الرئيسية، عمدًا.

وباشر طواقم البلدية في عملية "إصلاح طارئة للخط الناقل الرئيسي بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، وفق البيان،

وبعد هذا الدمار الكبير، ناشدت البلدية "الجهات المانحة لتقديم الدعم الطارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية (المياه، والصرف الصحي) إلى منازل المواطنين".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، ويستهدف منازل مدنية وابراج سكنية وتجمعات للمواطنين ومنشآت اقتصادية وشوارع ومفترقات، اسفر القصف المتصاعد حتى عصر اليوم الجمعة، ارتقاء 122 شهيد من بينهم 31 طفل و 20 سيدة و 900 اصابة بجراح مختلفة.