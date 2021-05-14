اعلام الاحتلال: نتنياهو قد يتجه لوقف العملية العسكرية على قطاع غزة بشرط

اأكدت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أن رئيس حكومة تسير الأعمال بنيامين نتنياهو قد يتجه إلى وقف العملية العسكرية ضد قطاع غزة في الوقت القريب.

وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية بأن نتنياهو اشترط لوقف اطلاق النار أن توقف المقاومة الفلسطينية اطلاق الصواريخ على المستوطنات والمدن المحتلة.

يذكر أن المقاومة الفلسطينية بدأت المعركة العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستوطنات والمدن المحتلة احتجاجًا على تدنيس المسجد الأقصى المبارك وما يجري في حي الشيخ جراح بالقدس من محاولة لطرد المقدسيين من بيوتهم.