شركة الكهرباء: شبكاتنا تعرضت لدمار كبير في بيت حانون والشجاعية

أكدت شركة توزيع الكهرباء محافظات قطاع غزة اليوم الجمعة أن شبكات الكهرباء في محافظات القطاع تعرضت لدمار كبير بسبب القصف الاسرائيلي الهمجي في منطقتي شمال "بيت حانون" ومدينة غزة شرق الشجاعية والتفاح.

وقالت شركة الكهرباء: "أصيبت شبكات كهرباء المناطق المستهدفة شمال قطاع غزة وكذلك في شارع الشعف والخط الشرقي لمدينة غزة، وبعض شبكات في محافظات أخرى لدمار كبير".

وأوضحت أن طواقم شركة توزيع الكهرباء تقوم منذ صباح اليوم الجمعة بإزالة الخطر والبدء بعملية إعادة ربط بعض الخطوط لضمان إيصال التيار للمناطق المتضررة"، لافتًا إلى أن بعض المناطق لم تتمكن طواقم الشركة من الوصول إليها لغاية اللحظة لخطورة المكان.