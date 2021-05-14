فيديو: الاردن تنتفض .. مظاهرات حاشدة على حدود فلسطين ومواجهات مع الشرطة

شارك الألاف من الأردنيين في العاصمة الأردنية "عمان" ظهر اليوم الجمعة للمشاركة في مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنًا مع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وأراضي الـ 48 وقطاع غزة.

وأفادت وسائل اعلام اردنية، أن الجماهير الأردنية خرجت بشكل كبير في منطقة مزارع بالشونة الجنوبية وحاولت مجموعة منهم اختراق الحدود الفلسطينية إلا أن الشرطة الاردنية منعتهم واطلقت تجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع.

فيما تظاهر الآلاف من الأردنيين أمام المسجد الحسيني وسط "عمان"، وفي منطقة الكرامة قرب الحدود الأردنية الفلسطينية نصرة للشعب الفلسطيني.

وعبر المشاركون عن غضبهم تجاه العدوان الاسرائيلي على غزة والانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح وفي القدس المحتلة والداخل الفلسطيني.

وندد المشاركون بالعدوان الاسرائيلي على الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، واكدوا دعمهم لصمود الفلسطينيين على ارضهم أمام الاعتداءات الإسرائيلية.

وشدد المشاركون في المظاهرات، على الموقف الاردني الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

وادى المشاركون صلاة الجمعة الاولى من شهر شوال في موقع الاحتجاج.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا في القدس والمسجد الأقصى المبارك وفي اراضي عام الـ 48 وفي قطاع غزة حيث استشهد أكثر من 140 فلسطينيًا ومئات الاصابات بجراح مختلفة.