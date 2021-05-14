"الأردن" تستعد لأكبر مظاهرة على الحدود مع فلسطين

يستعد الألاف من الأردنيين في العاصمة الأردنية "عمان" صباح اليوم الجمعة للمشاركة في مسيرة جماهيرية حاشدة تضامنًا مع أبناء شعبنا الفلسطيني في القدس المحتلة وأراضي الـ 48 وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف "إسرائيلي" هجمي عنيف.

أفادت وسائل اعلام اردنية، أن الجماهير الأردنية تتجمع منذ ساعات صباح اليوم الجمعة أمام المسجد الحسيني وسط "عمان"، استعدادًا للتوجه إلى الحدود الأردنية حيث ستقام صلاة الجمعة أمام الحدود.

وتشهد الأراضي الفلسطينية تصعيدًا خطيرًا في القدس والمسجد الأقصى المبارك وفي اراضي عام الـ 48 وفي قطاع غزة حيث استشهد أكثر من 140 فلسطينيًا ومئات الاصابات بجراح مختلفة.