صحفي "إسرائيلي" ينسحب من مؤتمرا للناطق العسكري لهذا السبب!

انسحب المراسل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية يانيف كوبوفيتش، من مؤتمر صحفي للناطق العسكري باسم جيش الاحتلال هيداي زيلبرمان، بسبب ما وصفه بالخداع والتضليل.

وقال كوبوفيتش: "منذ 17 عامًا وأنا أغطي الأحداث الأمنية الكبرى التي تحدث في "إسرائيل"، هذه هي المرة الأولى التي أضطر فيها إلى التخلي عن الإحاطة التي قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي".

وأضاف: "حتى في خضم القتال، هناك حدود للقصص المخادعة وتضليل الجمهور".

وعلق عدد من المغردين الإسرائيليين على حديث الصحفي بالقول:

"حسب المتحدث نجحنا باستمرار في توجيه اللكمات لهم، ومع ذلك فهم يزيدون رقعة النار، هو غير قادر على قول الحقيقة".

وقال معلق آخر: "من الواضح أن القبة الحديدية خدعة".