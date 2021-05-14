الاحتلال يعتدي على المشاركين في مظاهرات عفوية كبيرة بمدن الضفة المحتلة

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، على مشاركين في مسيرات ليلية خرجت بشكل عفوي في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة؛ تضامنا مع المسجد الأقصى، وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ الاثنين الماضي.

وخرجت مسيرات عفوية كبيرة في مدن نابلس وطولكرم وجنين ورام الله والخليل وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة شارك فيها مئات الفلسطينيين.

ففي مدينة نابلس، شارك مئات الفلسطينيين في مسيرة انطلقت من مركز المدينة إلى البلدة القديمة، وخلال المسيرة، قرأ المشاركون سورة الفاتحة على أرواح شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وردد المشاركون هتافات الدعم والتضامن مع غزة والأقصى من قبيل "بالروح بالدم نفديك يا أقصى"، و"من نابلس تحية لغزة الأبية".

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي: "إن عشرات من المشاركين في المسيرة توجهوا إلى حاجز "حوارة" العسكري الإسرائيلي جنوب المدينة، وهناك اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز".

وفي جنين، شارك المئات في وقفة بوسط المدينة، ورددوا شعارات مناهضة للاحتلال، ثم توجهوا إلى حاجز الجلمة الإسرائيلي شمالي المدينة؛ حيث اندلعت مواجهات استخدم خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي، وفق نشطاء.

ووسط الضفة الغربية، شارك العشرات في وقفة على دوار المنارة وسط المدينة منددين بالعدوان الإسرائيلي.

وجنوبي الضفة، نظم المئات وقفة تضامنية وسط مدينة الخليل، في حين انطلق عشرات الشبان في مسيرتين من مخيم العروب وبلدة بيت أمر شمالي المدينة نحو نقاط التماس مع قوات الاحتلال.

وانتهت مسيرة الخليل بمواجهات في منطقة "باب الزاوية" وسط المدينة؛ حيث نقطة تمركز لجيش الاحتلال، في حين انتهت مسيرتا العروب وبيت أمر إلى مواجهات مع الاحتلال على حاجزين عسكريين على مدخليهما استخدم خلالهما الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي.

كما انضم المئات إلى مسيرة عفوية خرجت وسط مخيم الدهيشة جنوبي مدينة بيت لحم.

ولم يتم على الفور الإبلاغ عن وقوع ضحايا من المتظاهرين جراء اعتداءات قوات الاحتلال على تلك المسيرات.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية (غير حكومية) إنها تعامل، الخميس، مع 139 إصابة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في القدس وعدة مدن بالضفة الغربية.

ومنذ الإثنين، استشهد 115 فلسطينيين، بينهم 28 طفلا و15 سيدة، وأصيب 621 بجروح جراء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، فيما ارتقى 4 شهداء ومئات الجرحى في مواجهات بالضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة، وفق مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قُتل أكثر من 10 جنود اسرائيليين في قصف صاروخي شنته فصائل المقاومة من غزة.‎‏