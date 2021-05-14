حماس تطالب جميع الفلسطينيين بالانخراط في مواجهة مفتوحة مع الاحتلال

أشادت حركة "حماس"، اليوم الجمعة، بالمسيرات الجماهيرية التي خرجت بمدن الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية، تضامناً مع قطاع غزة والقدس المحتلة.

ووجه المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم التحية "للمواقف البطولية والشجاعة للجماهير في مدن وقرى الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل (إسرائيل)".

وقال: "إن تلك المواقف أكدت على وحدة الدم والمصير، و"التلاحم الكبير بين كل أبناء شعبنا في ربوع الوطن، رفضاً للسياسات الصهيونية الإجرامية التي تتعرض لها غزة والقدس والمسجد الأقصى".

واعتبر أن ذلك يوصل رسالة مفادها أن "زمن الاستفراد الصهيوني بالقدس وغزة وأي مكان في فلسطين قد ولى".

وأضاف أن "الكل الفلسطيني" مطالب بالانخراط الفاعل في المواجهة المفتوحة مع "العدو الصهيوني"، لاسيما في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية عموماً، والقدس وغزة على وجه التحديد.

وتابع "الرهان كبير على أهلنا في الضفة الغربية في حسم كل المعارك مع العدو"، واصفاً الضفة بـ "المخزون الاستراتيجي للمقاومة".

والليلة الماضية، خرجت مسيرات جماهيرية عفوية في عدد من مدن الضفة الغربية، تضامناً مع المسجد الأقصى، وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي عنيف منذ الاثنين الماضي.

واعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلية، على المتظاهرين، مستخدمة الرصاص الحي.