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تواصل دوي صفارات الإنذار في عسقلان واسدود
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:48 ص
14 مايو 2021
تواصل دوي صفارات الإنذار في عسقلان واسدود
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