تواصل دوي صفارات الإنذار في عسقلان واسدود

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 07:48 ص
14 مايو 2021
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تواصل دوي صفارات الإنذار في عسقلان واسدود

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